Russian forces launch 753 strikes on Zaporizhzhia region over past day, three injured

Russian forces launch 753 strikes on Zaporizhzhia region over past day, three injured

Ukrinform
Russian forces carried out a total of 753 strikes on 48 settlements across the Zaporizhzhia region over the past 24 hours, leaving three people injured in the Zaporizhzhia district.

Ivan Fedorov, head of the Zaporizhzhia Regional Military Administration, announced this on Telegram, Ukrinform reports.

According to him, Russian forces carried out 28 airstrikes on numerous settlements, including Malokaterynivka, Zarichne, Richne, Novooleksandrivka, Liubytske, Vasylkove, Tavriiske, Yurkivka, Danylivka, Zirnytsia, Barvinivka, Nizhentsi, Orikhiv, Novoselivka, Tymoshivka, Omelnyk, Vozdvyzhivka, Verkhnia Tersa, Mykilske, Shyroke, Svoboda, and Dolynka.

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In addition, 512 drones of various types – mostly FPV – attacked multiple settlements, including Zaporizhzhia, Vilniansk, Kushuhum, Chervonodniprovka, Bilenke, Kanivske, Novoiakovlivka, Stepnohirsk, Prymorske, Stepove, Pavlivske, Lukianivske, Huliaipole, Orikhiv, Zaliznychne, Shcherbaky, Novoandriivka, Novodanylivka, Mala Tokmachka, Charivne, Huliaipilske, Verkhnia Tersa, Staroukrainka, Sviatopetrivka, Olenokostiantynivka, Vozdvyzhivka, Tsvitkove, Dobropillia and Nove Zaporizhzhia.

Three MLRS strikes on Orikhiv, Zaliznychne, and Huliaipilske were also recorded.

A total of 210 artillery strikes hit Stepnohirsk, Prymorske, Stepove, Pavlivka, Lukianivske, Huliaipole, Orikhiv, Zaliznychne, Shcherbaky, Novoandriivka, Novodanylivka, Mala Tokmachka, Charnivne, Huliaipilske, Verkhnia Tersa, Staroukrainka, Sviatopetrivka, Olenokostiantynivka, Vozdvyzhivka, Dobropillia, and Nove Zaporizhzhia.

Authorities received 21 reports of damage to infrastructure, housing, and vehicles.

Photo: Zaporizhzhia Regional Military Administration

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