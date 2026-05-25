Russian forces launch 753 strikes on Zaporizhzhia region over past day, three injured
Ivan Fedorov, head of the Zaporizhzhia Regional Military Administration, announced this on Telegram, Ukrinform reports.
According to him, Russian forces carried out 28 airstrikes on numerous settlements, including Malokaterynivka, Zarichne, Richne, Novooleksandrivka, Liubytske, Vasylkove, Tavriiske, Yurkivka, Danylivka, Zirnytsia, Barvinivka, Nizhentsi, Orikhiv, Novoselivka, Tymoshivka, Omelnyk, Vozdvyzhivka, Verkhnia Tersa, Mykilske, Shyroke, Svoboda, and Dolynka.
In addition, 512 drones of various types – mostly FPV – attacked multiple settlements, including Zaporizhzhia, Vilniansk, Kushuhum, Chervonodniprovka, Bilenke, Kanivske, Novoiakovlivka, Stepnohirsk, Prymorske, Stepove, Pavlivske, Lukianivske, Huliaipole, Orikhiv, Zaliznychne, Shcherbaky, Novoandriivka, Novodanylivka, Mala Tokmachka, Charivne, Huliaipilske, Verkhnia Tersa, Staroukrainka, Sviatopetrivka, Olenokostiantynivka, Vozdvyzhivka, Tsvitkove, Dobropillia and Nove Zaporizhzhia.
Three MLRS strikes on Orikhiv, Zaliznychne, and Huliaipilske were also recorded.
A total of 210 artillery strikes hit Stepnohirsk, Prymorske, Stepove, Pavlivka, Lukianivske, Huliaipole, Orikhiv, Zaliznychne, Shcherbaky, Novoandriivka, Novodanylivka, Mala Tokmachka, Charnivne, Huliaipilske, Verkhnia Tersa, Staroukrainka, Sviatopetrivka, Olenokostiantynivka, Vozdvyzhivka, Dobropillia, and Nove Zaporizhzhia.
Authorities received 21 reports of damage to infrastructure, housing, and vehicles.
Photo: Zaporizhzhia Regional Military Administration